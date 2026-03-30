РВБ запускает в тестовом режиме сервис "WB Книги"

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) в тестовом режиме запускает сервис "WB Книги", сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ открыла доступ для скачивания тестовой версии приложения "WB Книги" для всех желающих. Оно доступно в Google Play, AppStore и RuStore", - говорится в сообщении.

В приложении и его десктопной версии есть витрина печатных книг, которые можно положить в корзину на Wildberries, а также библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате. В планах - добавление инструментов для оцифровки текстов и учебы, AI-помощники и другое, отмечается в сообщении.