РВБ запускает в тестовом режиме сервис "WB Книги"
Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) в тестовом режиме запускает сервис "WB Книги", сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.
"Компания РВБ открыла доступ для скачивания тестовой версии приложения "WB Книги" для всех желающих. Оно доступно в Google Play, AppStore и RuStore", - говорится в сообщении.
В приложении и его десктопной версии есть витрина печатных книг, которые можно положить в корзину на Wildberries, а также библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате. В планах - добавление инструментов для оцифровки текстов и учебы, AI-помощники и другое, отмечается в сообщении.
"В наших планах, что "WB Книги" со временем превратится в пространство, где можно не только читать в любом формате или слушать книги, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ в мир событий вокруг литературы - например, в закрытые книжные клубы или на мероприятия. Цель платформы - пробуждать любовь к чтению, формировать привычку читать чаще, ежедневно объединять людей вокруг литературы", - отметила глава РВБ Татьяна Ким.