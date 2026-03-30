В России начали массово закрываться магазины

В Москве с начала 2025 года по начало 2026-го число магазинов и других торговых объектов сократилось с 87 до 82,5 тыс., в Санкт-Петербурге — с 44 до 42,2 тыс. Такую динамику связывают с наступлением маркетплейсов, ростом себестоимости, снижением маржинальности и ужесточением миграционного законодательства, которое привело к росту зарплат, сообщает Forbes.

Как отметил основатель INFOLine Иван Федяков, закрываются не только продуктовые магазины, но и салоны связи, точки продажи одежды и другие. Продуктовые сети в 2025 году открыли на треть меньше новых магазинов, чем годом ранее.

«Красное и белое» сократило число алкомаркетов с 4,5 тыс. до нескольких сотен. «ВкусВилл» и «Светофор» уменьшили количество объектов на 10%, Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов до конца года.

С 1 января 2026 года вступили в силу налоговые изменения: лимит упрощенной системы налогообложения снижен с 60 до 20 млн рублей в месяц. Эксперты прогнозируют, что 2026 год может оказаться сложнее предыдущего. При этом крупные сети имеют потенциал для развития в регионах, где их присутствие пока невелико.