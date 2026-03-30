«М.Видео» пожаловалась в ФАС на Wildberries

«М.Видео» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой дать правовую оценку действиям маркетплейса Wildberries, который в одностороннем порядке отключил компанию от механизма «Скидки WB», заявили в пресс-службе «М.Видео».

На товары «М.Видео» распространялся механизм скидок от маркетплейса («Скидки WB»): платформа делала товар дешевле для покупателя за счет уменьшения собственной комиссии. Как итог, товары становились выгоднее и привлекательнее для покупателей с точки зрения цены, объяснили в «М.Видео».

Однако 13 марта 2026 года маркетплейс в одностороннем порядке отключил «М.Видео» от этого механизма. Несмотря на попытки продавца узнать причины происходящего, его запросы остались без ответа, заверили в компании.

В «М.Видео» считают, что Wildberries перераспределяет спрос между продавцами, выборочно отключая последних от «Скидок WB», и тем самым влияет на конкурентоспособность товаров. Учитывая, что закон «О защите конкуренции» запрещает создание дискриминационных условий и ограничение конкуренции на цифровых платформах, действия маркетплейса могут нарушать его положения, подытожили в «М.Видео».

Frank Media направили запрос в Wildberries.