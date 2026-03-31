США продлили лицензию на подготовку сделки по продаже активов «Лукойла»

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало обновленную генеральную лицензию, разрешающую проведение операций, связанных с подготовкой сделки по продаже Lukoil International GmbH — структуры, объединяющей международные активы ЛУКОЙЛа. Документ допускает переговоры, заключение предварительных соглашений и иные действия, необходимые для потенциальной продажи, однако исполнение таких контрактов возможно только при получении отдельного разрешения регулятора.

Лицензия также позволяет до 1 мая 2026 года осуществлять операции по поддержанию и сворачиванию деятельности связанных структур, включая использование заблокированных счетов для этих целей. Документ не разрешает разблокировку активов в целом, проведение операций с другими подсанкционными лицами вне установленного перечня, а также перевод средств в Россию. Новая лицензия заменяет предыдущую версию, действовавшую с февраля текущего года.

Соглашение с Carlyle

В феврале 2026 года Reuters со ссылкой на источники сообщил , что саудовская Midad Energy подписала предварительное соглашение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, обойдя в конкуренции Carlyle. Сделка охватывает международный бизнес компании и предполагает размещение средств на эскроу-счете до получения разрешений американских регуляторов. Окончательное закрытие сделки требует одобрения Минфина США, при этом гарантий согласования нет.