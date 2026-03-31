Для бизнеса в России хотят ввести обязательную платную электронную почту

Минцифры предложило ввести для бизнеса обязательную и платную государственную электронную почту.

Как пишут «Ведомости», на специальной платформе компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут официально переписываться с государством и гражданами.

Для юридических лиц и ИП подключение станет обязательным и платным. А для самозанятых создание такого цифрового почтового ящика хотят сделать обязательным условием регистрации.

Оператором системы в случае принятия законопроекта станет «Почта России».