Мировой торговый гигант пошел на крайние меры из-за войны в Иране

Руководство мирового торгового гиганта — Unilever (известна по брендам Dove, Knorr и Persil) — приостановило на неопределенный срок наем сотрудников из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании.

Приостановка наема, как отмечается, будет действовать как минимум три месяца. Если война в Иране не прекратится до этого времени, сроки крайней меры Unilever могут увеличиться. Решение было принято из-за возросших на фоне конфликта на Ближнем Востоке торговых рисков.

Временное прекращение наема, как следует из документа, затронет подразделения Unilever по всему миру. Решение обусловлено рисками роста издержек.

«Макроэкономические и геополитические реалии, особенно конфликт на Ближнем Востоке, <…> создают серьезные вызовы в ближайшие месяцы», — заключили в компании.

В настоящее время глобальный штат компании насчитывает в общей сложности 96 тысяч сотрудников. За последние пять лет показатель сократился на 55 процентов. Так, в 2020 году в структурах Unilever работали 149 тысяч человек. После начала боевых действий на Украине руководство компании избавилось от российского бизнеса, продав его группе «Арнест».

Решение о временной приостановке наема новых сотрудников в целом соответствует стратегии Unilever, направленной на оптимизацию бизнес-затрат. На фоне неудовлетворительной динамики глобальных продаж руководство компании планировало сэкономить порядка 800 миллионов евро в 2024-2027 годах. Добиться цели планировалось в том числе за счет сокращения персонала подразделений. Предполагалось, что изменения, предложенные Unilever, затронут около 7,5 тысячи рабочих мест по всему миру, в основном в офисах.