Китай усиливает контроль над офшорными трастами

Китайские власти активизируют усилия по обложению налогами офшорных трастов, владеющих акциями некоторых компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, пишет Bloomberg. Также они требуют от владельцев трастов предоставления сведений об их финансовом положении.

Как сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, власти китайской провинции Цзянсу и города Шэнчжэня потребовали от владельцев трастов предоставить информацию об их инвестиционной прибыли и доходах, о полученных дивидендах.

Власти другой, неназванной провинции, также потребовали раскрыть сведения о доходах, полученных от офшорных трастов, за последние два года. Одно из местных налоговых управлений пыталось наложить штрафы и налог на инвестиционную прибыль в 20% на траст.

«Серые зоны» для «красных фишек»

Агентство отмечает, что данные меры являются частью кампании по борьбе с офшорными структурами. Ранее Китай уже ограничил возможность китайских компаний, зарегистрированных за рубежом («красных фишек») проводить IPO в Гонконге, вынуждая их сначала перерегистрироваться в КНР. Офшорные трасты были для «красных фишек» своеобразной «серой зоной» для уклонения от налогового контроля.

Ограничительные меры уже вынудили некоторые компании пересмотреть планы о проведении IPO в Гонконге. Как сообщает Bloomberg, многие владельцы корпораций теперь не решаются создавать офшорные трасты, что раньше было крайне распространенной практикой для китайских предпринимателей.

Формально данные шаги предпринимаются под лозунгом борьбы со сверхбогатством. Однако, как отмечает агентство, вероятнее всего причина связана с замедлением экономики и растущим дефицитом бюджета, а также конфликтом на Ближнем Востоке. Китай ищет способы увеличения налоговых поступлений и предотвращения оттока средств из страны.