Российский бизнес приготовился платить миллиарды рублей за VPN

Планы российских властей по ограничению международного интернет-трафика приведут к дополнительным расходам для бизнеса, причем способов избежать трат, в том числе на сервисы VPN, компании не видят. Об этом со ссылкой на мнения экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин указал, что стоимость трансграничного трафика уже пересматривается в большую сторону, но как это будет выглядеть через месяц, когда должна быть реализована инициатива никто не знает, а информация на этот счет очень скудная.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев признал, что руководство страны поставило ведомству задачу снизить уровень использования VPN-сервисов россиянами. СМИ выяснили, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина, ее уже донесли на двух прошедших в выходные совещаниях до крупных операторов связи, представителей цифровых платформ и онлайн-ретейла.

По словам Шадаева, ведомство стремится избежать введения административной ответственности за использование VPN, поэтому предлагает компромиссные меры. В том числе речь идет о взимании платы в размере 150 рублей за каждый гигабайт через VPN сверх установленного лимита (15 гигабайт в месяц) по мобильной сети.

«По опыту зарубежных схем будут стараться выйти примерно на цифру от 5 до 7 долларов в месяц с пользователя VPN», — предположил Брюквин.

Он добавил, что если дело дойдет до быстрой и стабильной работы только в пределах Рунета, то бизнес столкнется с колоссальными убытками. Например, провайдеров могут заставить резать трафик на уровне трансграничных переходов, и тогда для компаний масштаб проблем сравнится с отключением мобильного интернета.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что депутаты пока не обсуждали полный запрет VPN в России и введение административной ответственности за его использование.