Пожар на «Нижнекамскнефтехиме»: что известно о ЧП на одном из крупнейших нефтехимических заводов России

На производственной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание из-за сбоя оборудования

На одной из производственных площадок «Нижнекамскнефтехима» — одного из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли России — произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стал сбой в работе оборудования. Техническая неисправность привела к локальному инциденту, который специалистам завода удалось оперативно взять под контроль.

Предприятие входит в группу «Татнефть» и является ключевым производителем синтетических каучуков, пластиков и мономеров не только в Татарстане, но и в масштабах всей страны. Мощности завода расположены в Нижнекамске — промышленном центре республики, где сосредоточены десятки химических и нефтеперерабатывающих производств.

По информации экстренных служб, открытого горения удалось избежать благодаря слаженным действиям штатных подразделений пожарной охраны предприятия. К ликвидации последствий привлекались также расчеты МЧС, но вскоре необходимость в их участии отпала. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза для окружающей среды не возникла.

Руководство «Нижнекамскнефтехима» уже создало комиссию для выяснения точных причин произошедшего. На время разбирательства часть технологических цехов была переведена в режим безопасной остановки, однако, по предварительным данным, это не повлияет на выполнение контрактных обязательств перед потребителями. Запасы готовой продукции и сырья позволяют поддерживать отгрузки в штатном режиме.

Ситуацию взял под контроль глава Татарстана Рустам Минниханов. В его телеграм-канале появилось сообщение о том, что республиканские власти держат на контроле ход восстановительных работ. Минниханов подчеркнул, что система безопасности предприятия сработала штатно, а персонал действовал профессионально.

Это не первый инцидент на нефтехимических мощностях Нижнекамска. В 2021 году на той же площадке происходило возгорание на установке по производству изопрена, тогда обошлось без жертв, но работа предприятия приостанавливалась на несколько дней. В этот раз, по оценкам специалистов, масштаб повреждений значительно меньше, и завод сможет вернуться к полному циклу работы в ближайшее время.

В пресс-службе «Татнефти» уточнили, что инцидент не скажется на экологической обстановке в городе. Системы мониторинга воздуха не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Местные власти призвали жителей не распространять неподтвержденную информацию и доверять только официальным источникам.

Эксперты отмечают, что предприятия нефтехимии традиционно относятся к объектам повышенной опасности, и любые сбои оборудования требуют тщательного расследования. В «Нижнекамскнефтехиме» заявили, что по итогам проверки будут приняты дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

