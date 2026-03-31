СМИ: тысячи авиарейсов отменены из-за роста цен на топливо

Тысячи авиарейсов по всему миру отменены из-за резкого роста цен на топливо — это произошло из-за эскалации конфликта в Иране. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, ситуация вокруг Ирана привела к более чем двукратному росту цен на авиационное топливо. В итоге, авиакомпании по всему миру вынуждены отменять рейсы — в среднем не состоится каждый 20 рейс. Отмечается, что это почти вдвое больше, чем 31 марта 2025 года.

Согласно информации издания, год назад авиационная нефть стоила 742 доллара за метрическую тонну. Сегодня она подорожала почти на тысячу долларов — цена превысила 1710 долларов. Такой рост объясняется блокадой Ормузского пролива. При этом, именно авиакомпании ощущают последствия конфликта в Иране острее всего, поскольку для производства авиационного топлива требуется больше нефти, чем для бензина и дизеля.

«Это не европейская проблема – международные авиакомпании из Азии, Южной Америки, Африки <...> разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые включают попытки дозаправки по пути в/из пункта назначения, поскольку дефицит авиационного топлива ухудшается до беспрецедентного уровня, а цены продолжают расти», — заявил аналитик авиационной отрасли Алекс Мачерас.

Ранее в ООН назвали блокировку Ормузского пролива угрозой для продовольственного снабжения.