НРА подтвердило высокий кредитный рейтинг «АльфаСтрахование»

Национальное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «АльфаСтрахование» на уровне «AAA|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации со стабильным прогнозом.

Аналитики отмечают сильный бизнес-профиль компании, устойчивые рыночные позиции и высокий уровень финансовой устойчивости.

По данным НРА, страховые сборы «АльфаСтрахование» по итогам 2025 г. составили 229 млрд руб. (+4,8% к 2024 году), расходы — 198 млрд руб. (+0,6%). Чистая прибыль выросла до 36 млрд руб. против 29 млрд руб. годом ранее. Общий совокупный доход достиг 36 млрд руб. (+24,6%). Активы компании на 31 декабря 2025 г. составили 306 млрд руб. (+7,6%).

Группа «АльфаСтрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц.

Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 37 млн человек и свыше 170 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает более 300 филиалов и отделений по всей стране.