Пять стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль энергокомпаний

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили за введение налога на сверхприбыль энергетических компаний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министров, направленное в Еврокомиссию. Решение принято на фоне роста цен на топливо, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке.

Главы минфинов пяти стран считают, что эта мера стала бы ясным посланием о том, что компании, зарабатывающие на последствиях конфликта, должны внести свой вклад в облегчение бремени для населения и экономики. Письмо было направлено в Еврокомиссию как официальный призыв к действию.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.