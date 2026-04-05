HR-эксперт Мурадян: удалёнка закрепилась, но не стала доминирующей

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян рассказал об основных изменениях на рынке труда.

В беседе с АБН24 он отметил, что удалённая работа закрепилась как нормальная форма занятости, но не стала доминирующей.

«После пика интереса в пандемийный период стало очевидно, что чистая удалёнка подходит далеко не всем отраслям и не всем работникам. Сегодня основной вектор — это гибридная модель, где сотрудники совмещают работу из дома и присутствие в офисе», — поделился спикер.

По словам эксперта, автоматизация развивается поступательно, но полностью заменить человека на всех этапах пока невозможно. Сложные, нестандартные задачи, контроль качества и принятие решений остаются за людьми.

Мурадян добавил, что параллельно усиливается «гиг-экономика» — краткосрочная занятость, проектная работа и фриланс. Для работников это означает большую свободу, но меньшую стабильность.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН пояснила, что в творческой сфере доход определяется медийностью и личным брендом, однако некоторые профессии традиционно лидируют по уровню заработка.