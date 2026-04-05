Знакомый Натальи Касперской готовится к банкротству из-за проблем с Telegram в России

Возможная блокировка мессенджера Telegram в России может привести к массовому закрытию малых предприятий и нанести серьезный ущерб экономике страны. С таким предупреждением в своем Telegram-канале выступила председатель компании InfoWatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

По словам эксперта, за последние годы мессенджер стал важнейшей рекламной и рабочей площадкой для сотен тысяч российских компаний. В случае признания Telegram нежелательным ресурсом, любая реклама в нем станет незаконной в соответствии с законом от 7 апреля 2025 года. Касперская подчеркнула, что если крупные корпорации легко переживут потерю одного из каналов продвижения, то для небольших предприятий, использующих платформу как единственный способ привлечения клиентов, это окажется фатальным.

«Один мой знакомый сейчас просчитывает ближайшее банкротство, так как в «суверенном мессенджере» и близко нет тех возможностей, что были за многие годы разработаны в Telegram – ни своей системы рекламы, ни средств управления ею для бизнеса», – написала она.

Вынужденный переход на другие площадки грозит малому бизнесу потерей большей части клиентов, которую многие компании не смогут восполнить. Массовое закрытие таких предприятий приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет и потере рабочих мест. Кроме того, исчезновение мелких игроков провоцирует монополизацию рынка, что неизбежно влечет за собой снижение качества услуг и рост цен – аналогичную ситуацию уже можно наблюдать в сферах такси и доставки.

Дополнительным негативным фактором станет удар по миллионам людей с инвалидностью, для которых удаленная работа на привычных платформах является единственной возможностью заработка и социализации.