Pepsi отказалась финансировать фестиваль в Лондоне, где выступит Канье Уэст

Американская корпорация PepsiCo отказалась от спонсирования музыкального фестиваля Wireless, который должен пройти в июле в Лондоне, пишет The Wall Street Journal.

Это связано с критикой фестиваля в Великобритании из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста (Йе).

Хип-хоп фестиваль Wireless Festival пройдет 10-12 июля 2026 года в лондонском Финсбери-парке. Как сообщили организаторы, Уэст станет хедлайнером всех трех дней. Его выступление станет первым визитом артиста в Великобританию за последние 11 лет.

Это решение раскритиковали многие британские политики, в том числе премьер-министр Кир Стармер. Он заявил, что решение пригласить рэпера, несмотря на его «антисемитские высказывания и восхваление нацизма», вызывает «глубокую озабоченность».

Кир Стармер раскритиковал приглашение Канье Уэста на фестиваль в Лондоне

Как пишет The Guardian, рэпер пока не подавал заявление на въезд в Великобританию, и ему могут запретить посещение страны, если власти сочтут, что это «противоречит общественным интересам».

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст в очередной раз оказался в центре скандала после ряда резких высказываний и провокационных действий в соцсетях и публичном пространстве. В последние годы его имя регулярно появляется в новостях не из-за музыки, а из-за эпатажного поведения, конфликтов с брендами и громких заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Особенно острую реакцию вызвали антисемитские высказывания Уэста, после которых с ним прекратили сотрудничество крупные компании, включая Adidas, Balenciaga, CAA и других партнеров. Позже артист публично извинился за свои антисемитские высказывания. Однако уже через некоторое время рэпер выпустил новые оскорбительные и экстремистские публикации в соцсетях. Подобное поведение Уэста усилило волну критики в его адрес и окончательно закрепило за ним репутацию одного из самых скандальных артистов.