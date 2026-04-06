Цена барреля нефти марки Brent превысила $110

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне превысила $110 за баррель впервые с 30 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE. Так, по состоянию на 01:00 мск цена Brent росла на 1,15%, до $110,50 за баррель.

Спустя десять минут она ускорила рост до $111,89 за баррель (+2,43%). 5 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман — договорились с мая увеличить суточный лимит нефтедобычи на 206 тыс. баррелей. 2 апреля издание Politico сообщило, что цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордно высокого показателя — $1,9 тыс. за тонну.

В публикации отмечается: в наиболее уязвимом положении оказалась Великобритания, включая лондонский аэропорт Хитроу. Там начинают отменять рейсы из-за дороговизны авиационного топлива. На очереди аэропорты Франции. Остальные европейские страны имеют запасы топлива на несколько месяцев, утверждает издание.