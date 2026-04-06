РЖД выставили на торги башни в «Москва-Сити»

"Российские железные дороги" (РЖД) выставили на аукцион небоскреб Moscow Towers, расположенный в кластере "Москва-Сити". Стартовая стоимость актива - 280,8 миллиарда рублей.

"К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Общая площадь - 242 528,5 квадратных метра", - сказано в сообщении.

Торги планируется провести 21 мая в 12:00 мск. Будущие претенденты должны предоставить заявки до 8 мая.

В РЖД рассказали, что в здании находятся 210 апартаментов, 111 офисных и иных нежилых помещений, 115 кладовых помещений и 1219 машино-мест.