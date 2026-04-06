Суд в Москве взыскал с Euroclear более 15 млрд рублей по иску «Альфа-капитала»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил второй иск управляющей компании «Альфа-капитал» к бельгийскому Euroclear Bank. С ответчика взыскано более 15 млрд рублей убытков.

© Global look

Как передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда, речь идёт о доходах по ценным бумагам клиентов, которые находились в депозитарии Euroclear и были заморожены из-за санкций.

Суд первой инстанции полностью поддержал требования истца.

С ответчика взысканы около $164,4 млн, более €16,3 млн и свыше £5,1 млн, а также суммы в других валютах.

В пересчёте по текущему курсу это превышает 15,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа перенёс на 27 апреля рассмотрение кассационной жалобы УК «Первая» по делу о взыскании около 138 млрд рублей с Euroclear Bank.