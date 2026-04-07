ING расторгла сделку по продаже российского банка

Нидерландская ING Group отменила сделку по продаже своего российского дочернего банка, анонсированную чуть более года назад. Расторжение соглашения с контрагентом — АО «Глобал Девелопмент» — связано с «отсутствием оснований полагать, что покупатель получит необходимые разрешения», говорится в пресс-релизе.

В своем заявлении группа подчеркнула, что не видит для себя будущего на российском рынке и по-прежнему нацелена на прекращение деятельности в стране. ING оценивает дальнейшие шаги для полного выхода из России.

В январе 2025 года ING планировала продать «ИНГ Банк (Евразия)» московским инвесторам с опытом работы в сфере факторинговых услуг. Покупателем должен был стать «Глобал Девелопмент» с уставным капиталом 15 тыс. руб. Его генеральным директором числился Андрей Муравьев, ранее возглавлявший факторинговые компании «АА Групп» и «Клевер».

Закрытие сделки планировалось после одобрения регуляторов в третьем квартале 2025 года. ING ожидала убытков около 0,7 млрд евро в связи с выходом из России.