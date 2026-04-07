Рост цен на память вывел прибыль Samsung на рекордный уровень

Samsung зафиксировала резкий рост операционной прибыли по итогам первого квартала 2026 года. По предварительным данным, показатель увеличился более чем в восемь раз в годовом выражении и достиг $37,9 млрд на фоне сохраняющегося дефицита полупроводников и роста цен на чипы памяти, сообщает Reuters.

Полный финансовый отчет компании за период, завершившийся в марте, будет представлен 30 апреля. По оценкам Bloomberg, рост операционной прибыли составил 755% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало рекордным значением для компании.

Ключевым драйвером результатов стал сегмент памяти, на который, по данным аналитиков, пришлось около 90% всей операционной прибыли. Усиление спроса и ограниченное предложение на рынке позволили Samsung нарастить как объемы продаж, так и маржинальность за счет повышения цен на продукцию.

Рынок позитивно отреагировал на предварительные результаты: акции компании на торгах 7 апреля выросли на 1,76%. С начала 2026 года бумаги прибавили более 60%, тогда как по итогам 2025 года рост составил около 125%.