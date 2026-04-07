McDonald's зарегистрировал в РФ девять товарных знаков

Американская компания McDonald's зарегистрировала в РФ девять товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - 2 наименования McDonald's в разных вариантах оформления, "Макдоналдс", "Макдак", McDAK, Mcdonaldland, "Макврап", изображение Рональда Макдональда, а также изображение яблочно-пирогового дерева - персонажа рекламной кампании "Макдоналдленд", представленной в начале 1970-х годов. Часть товарных знаков блюд идут с фирменной буквой "М" перед названием, следует из данных Роспатента.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией "Макдоналдс корпорейшн". Дата истечения действия товарных знаков в РФ - декабрь 2034 года.

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.