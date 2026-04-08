Рынок ставок столкнулся с первым падением за три года

Букмекерский рынок впервые за три года продемонстрировал отрицательную динамику, сообщил «Коммерсанту» собеседник из числа ключевых участников отрасли. За первый квартал его объем в деньгах сократился на 0,5% год к году. Среди причин — увеличение налоговой нагрузки и целевых отчислений для букмекеров.

С 1 января 2026 года в России изменилась система налогообложения — компании теперь обязаны платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Ранее букмекеры платили налог на игорный бизнес в фиксированном размере, который зависел от региона. Размер целевых отчислений на спорт также вырос с 2% до 2,25% от выручки. С 1 сентября в стране начнет работать самозапрет на участие в азартных играх.

В прошлом году рост рынка легальных букмекеров уже замедлился. Динамика составила 8,4% (1,9 трлн рублей) против 40% в 2024 году, следует из данных Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Целевые отчисления игроков выросли на 8% за прошлый год, примерно до 38 млрд рублей.

Введение новых налогов значительно повлияло на сокращение маркетинговых бюджетов букмекеров, отмечает гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев. На уменьшение оборота также влияют перебои в работе мобильного интернета, так как 90% всех ставок проходит онлайн.

Тенденцию на снижение маркетинговых затрат подтверждает и один из ключевых участников рынка Fonbet. Сейчас бюджеты на рекламу в отрасли сократились уже на 40–50% и более. С четвертого квартала прошлого года рынок уже показывал крайне негативную динамику, уточняет гендиректор компании Александр Парамонов.

В этом году прибыль букмекеров сократится в пять-шесть раз и может оказаться на исторически низком уровне, прогнозирует Парамонов. Он также ожидает падения целевых отчислений и считает, что спортивная отрасль таким образом может полностью лишиться финансовой поддержки от букмекеров.

До этого стало известно, что букмекеры начали делать ставки на крупных клиентов, поскольку они начали приносить им более половины выручки.