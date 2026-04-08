Trussardi закрыл все подразделения в России

ООО «Т. Р. С. Дистрибьюшн», управлявшее магазинами итальянского бренда Trussardi в России, закрыло все обособленные подразделения в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности компании.

В начале 2025 года в России работали десять подразделений — по числу магазинов. Среди них были точки на Цветном бульваре, в ГУМе, а также в торговых центрах «Метрополис» и «Европейский».

В «Т. Р. С. Дистрибьюшн» и глобальном офисе Trussardi не ответили на запрос издания. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении бренда на российский рынок с открытием магазина на Ходынке в Москве, однако эти планы не были реализованы.

По оценке эксперта по розничному рынку Инны Гольфанд, закрытие подразделений свидетельствует о финальной стадии ухода бренда. Фактически операционная деятельность была свернута ранее, а в 2025 году завершилось юридическое закрытие структуры.

После массового ухода международных брендов в 2022 году часть компаний продолжала арендовать помещения при закрытых магазинах. Руководитель аналитического департамента IBC Real Estate Екатерина Ногай отмечает, что такие случаи были распространены на рынке.

Сохранение подразделений Trussardi до 2025 года может указывать на длительное расторжение арендных договоров, считает Артем Суворов из Strategy Partners. В премиальном фэшн-сегменте аренда в локациях вроде ГУМа или крупных ТЦ, как правило, закрывается поэтапно, а не одномоментно.

На фоне ухода отдельных игроков итальянские бренды в целом сохраняют значимое присутствие в России. По данным консультантов, они занимают первое место по количеству среди международных ретейлеров в крупных московских торговых центрах, а их доля площадей составляет около 10%. Выручка «Т. Р. С. Дистрибьюшн» после 2021 года снижалась и в 2025 году составила 548,5 млн руб., что отражает постепенное сворачивание бизнеса.

Trussardi — итальянская марка одежды, аксессуаров и парфюмерии. 40% глобальной компании принадлежат семье основателя Данте Труссарди, 60% — итальянской Miroglio Group, которая выкупила долю у фонда QuattroR в 2024 году.