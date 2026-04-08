В РСТ заявили о планах обратиться за поддержкой в Минэкономразвития

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, причина в росте цен на авиатопливо на фоне ближневосточного кризиса.

«В текущей ситуации это создаёт серьёзные затраты для отрасли, так как туркомпании уже понесли большие убытки. Комиссия РСТ по авиаперевозкам после обсуждения проблемы на внеочередном заседании решила обратиться за поддержкой к регуляторам», — заявили в организации.

Эксперты пояснили, что повышение топливных сборов в большей степени затронуло чартерные и групповые перевозки, так как билеты на них авиакомпании выписывают в последний момент.

Представители отрасли предупреждают: если обстановка в Персидском заливе не стабилизируется, могут возникнуть проблемы с летними чартерными программами. Перевозчики не смогут их выполнять по заложенным в договоры ценам из-за роста стоимости топлива.