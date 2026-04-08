Костин предложил Набиуллиной резко сократить число финорганизаций

Глава ВТБ Андрей Костин на международной конференции Data fusion высказался за резкое сокращение числа финансовых институтов в российском секторе.

На международной конференции Data fusion в Москве глава ВТБ Андрей Костин озвучил предложение по реформированию финансового рынка, передает ТАСС.

Выступая с докладом, банкир обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и заявил о необходимости резкого сокращения числа финансовых институтов в стране.

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», – сказал Костин со сцены.

Набиуллина в ответ заметила, что помнит это предложение, и назвала его давней мечтой Костина.

Ранее Костин предложил отказаться от использования системы SWIFT и перейти на простые технологические и административно регулируемые решения для обмена финансовой информацией.