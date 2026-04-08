Товары продавцов из Эфиопии появятся на Wildberries

На маркетплейсе Wildberries станут доступны товары продавцов из Эфиопии, сообщили в пресс-службе компании.

«RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о скором старте продаж эфиопских товаров в России. На витрине маркетплейса появятся такие товары, как кофе (Эфиопия считается родиной этого напитка), текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика от эфиопских производителей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания готова быть ключевым технологическим партнером для развития онлайн-торговли в Африке.

На втором этапе развития международного проекта платформа станет доступна покупателям в Эфиопии, и российские селлеры смогут продавать свою продукцию на новый и перспективный рынок.

Отмечается, что Эфиопия станет 11-й страной, где работает маркетплейс: в настоящее время он представлен на рынках Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудничает с продавцами из Китая, ОАЭ и Эфиопии.