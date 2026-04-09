СМИ сообщили о возможном слиянии ВТБ и Wildberries

Источники РБК сообщили, что сейчас обсуждается возможная интеграция банка ВТБ и маркетплейса Wildberries, однако окончательное решения не принято: нет понимания по цене и потенциально новой схеме владения.

Катализатором подобных разговоров стал конфликт между банками и маркетплейсами, уточнил источник. Кредитные организации в конце 2025 года стали настаивать на ограничении скидок, которые потребитель получает при оплате товара картами банков маркетплейсов. Государство поставило задачу найти компромисс, и, говорит источник, потенциальная сделка между ВТБ и RWB может им стать.

Среди вариантов сделки обсуждается выход части акционеров RWB из группы, однако пока непонятно, кто заплатит выкуп вышедшим лицам. В то же время собеседник РБК уточняет, что «все будет происходить не завтра и не послезавтра», и называет часть госпакета акций банка «инвестиционным ресурсом». Доля государства в ВТБ после конвертации «префов» станет 74,45%.

Госпакет, по словам собеседника, может использоваться следующим образом в сделке с RWB:

ВТБ проведет очередную допэмиссию и снизит долю государства до 50% плюс одна акция. Плюс сценария — привлечение средств на покупку доли в RWB, минус — репутационный риск, поскольку инвесторы негативно воспринимают новость о допэмиссиях. Тем более что осенью 2025 года ВТБ уже проводил допэмиссию. Кроме того, с 2027 года ЦБ ужесточает регулирование в отношении вложений банков в непрофильные активы — кредитные организации станут нести повышенную нагрузку на капитал — что делает такие вливание менее выгодными.

Часть госпакета акций ВТБ (сверх 50% плюс одна акция) может пойти на оплату доли маркетплейса. В таком случае акционеры Wildberries станут новыми миноритариями госбанка.

Потенциальная сделка между ВТБ и маркетплейсом разом решит ряд проблем: банк получит комиссионные доходы с платежей на платформе и доступ к клиентской базе Wildberries, а маркетплейс заручится поддержкой крупного финансового игрока. Кроме того, сделка «насытит смыслом Почта банк», который входит в периметр ВТБ и который после потенциальной сделки может стать филиалом для продаж Wildberries.