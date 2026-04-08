Торговая сеть «Чижик» отмечена отраслевой премией за потенциал онлайн-продаж

Дискаунтер "Чижик" стал победителем номинации "Лидер роста. Потенциал"в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России E-commerce топ-100 от Data Insight. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.

Уточняется, что современный дискаунтер "Чижик" назван онлайн-магазином с самым высоким ожидаемым ростом продаж за 2025 год. Прогноз объема продаж в минувшем году оценивался на основе темпов роста в 2024 году среди интернет-магазинов, не входящих в топ-100 рейтинга два года назад. По итогам 2025 года товарооборот онлайна торговой сети увеличился в 4,7 раза и составил 8,1 млрд руб.

В сети отметили, что такой рост был достигнут за счет активного развития в регионах России. В частности, по итогам прошлого года доставка из магазинов "Чижика" запущена в более чем 600 населенных пунктах. В сети добавили, что также мобильное приложение сети установили 5,5 млн раз, а число уникальных пользователей к концу декабря достигло 2,2 млн.