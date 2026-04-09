Поправки в ТК могут парализовать работу российских компаний

Поправки в Трудовой кодекс, принятые в первом чтении в феврале, могут существенно усложнить работу компаний. Законопроект предусматривает использование госпортала «Работа в России» и приложения «Госключ» как единственных инструментов для электронного подписания документов о прохождении инструктажей по охране труда, пишет Forbes. Альтернативное подписание с помощью популярных рыночных решений или на бумаге не предусмотрено, уточняют в Ассоциации больших данных (АБД).

Предложенный подход фактически закрепляет использование госсервиса как единственного инструмента для подписания значимых кадровых документов в электронном виде, предупреждают в АБД. Это может парализовать бизнес и его работников в случае технических проблем единственного решения — в отсутствие работающего «Госключа» начать работы без подписанных документов будет невозможно.

АБД совместно с крупнейшими участниками рынка кадрового электронного документооборота — «СКБ Контур», «Тензор», HRLink, Directum HR Pro — направили письмо главе профильного комитета Госдумы Ярославу Нилову с просьбой пересмотреть поправки. Многие работодатели уже интегрировали подписание документов в собственные HR-системы посредством API, отмечается в письме. Глубокая интеграция с «Госключом» требует значительных доработок как со стороны вендоров, так и работодателей.

При использовании приложения компания не контролирует сроки действия сертификата, не управляет процедурой его выдачи и зависит от технических условий на стороне сотрудника. Кроме того, «Госключ» имеет ограничения — подписание возможно только с мобильного устройства работника, отсутствует десктопная версия, а при ошибках авторизации пользователь блокируется на 72 часа, отмечает издание.

По данным Росстата, «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус», около 23% работодателей и порядка семи миллионов работников уже используют УНЭП для подписания юридически значимых документов. Согласно исследованию Smart Ranking, КЭДО в 2025 году стал наиболее быстрорастущим сегментом рынка HRTech с приростом 40,4%, достигнув объема 5,3 млрд рублей.