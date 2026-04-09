Раскрыто, как западные бренды обходят санкции и зарабатывают в РФ в 2026 году

Итальянский модный дом Trussardi окончательно покинул российский рынок, сообщает Life. ООО «Т.Р.С. Дистрибьюшн» до сих пор числится в ЕГРЮЛ, однако 12 его филиалов уже исключены из статистического учета. Обороты компании рухнули с 2 млрд рублей в 2021 году до 548 млн рублей по итогам 2025-го.

При этом многие западные бренды продолжают работать в России, используя различные схемы обхода санкций. Из итальянских марок Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Geox, Benetton и Furla продолжают открывать новые точки и поставлять коллекции через прямые контракты с российскими дистрибьюторами. Люксовые Valentino, Armani, Versace, Prada и Dolce & Gabbana работают через мультибрендовые магазины и дистрибьюторов, так как прямые поставки ограничены запретом на ввоз товаров дороже 300 евро.

Немецкий Hugo Boss продал российское подразделение компании «Стокманн» и теперь поставляет товары по оптовой модели, не имея собственного юрлица в РФ. Marc O’Polo, New Yorker, Adidas и Puma продолжают работать без смены названий через локальных партнеров и альтернативные каналы поставок.

Французский Lacoste сохранил розничную сеть и продолжает официальную работу. L’Occitane сменил владельца и теперь работает под вывеской «Л’Окситан». Karl Lagerfeld управляется российским дистрибьютором BNS Group, а Dior и Yves Saint Laurent представлены в мультибрендовых магазинах, хотя официально прямые продажи приостановлены.

Американские Nike и Reebok поставляют продукцию через посредников: Nike — под брендом NSP, Reebok — через турецкий холдинг FLO Retailing, который получил право продавать товары производителя. Levi’s распространяется по аналогичной схеме.

Испанские Zara, Bershka и Pull&Bear проданы ливанской Daher Group и работают под локальными брендами MAAG, ECRU, DUB и VILET. Коллекции разрабатываются отдельно, но концептуально близки к оригиналам.

Скандинавский Ecco продолжает работу через дочернюю компанию «ЭККО-РОС», управляя более чем 250 магазинами. Шведская Didriksons продается под зонтичными брендами в спортивных магазинах. Финская Reima продала бизнес местному менеджменту и теперь работает под вывеской Nordman (Lassie).