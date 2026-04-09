Raiffeisen сравнил усилия по уходу из России с "сизифовым трудом"

Председатель наблюдательного совета австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер охарактеризовал попытки продать российское подразделение Райффайзенбанк как крайне трудный процесс, сравнив его с «сизифовым трудом». Об этом пишет «Интерфакс».

«RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса. Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд», — отметил Хамеседер, выступая на ежегодном собрании акционеров компании.

О намерении свернуть свою деятельность в России Raiffeisen Bank International (RBI) заявил еще весной 2022 года, однако активные действия в этом направлении начались лишь после усиления давления со стороны регулирующих органов США и Европы. В частности, американская сторона предупредила группу о возможных ограничениях в доступе к финансовой системе страны.

По информации Reuters, полученной из двух независимых источников осенью прошлого года, предыдущая попытка продажи Райффайзенбанка оказалась безуспешной. В RBI, в свою очередь, подчеркнули, что ведут работу по сокращению своего присутствия в России, однако не могут обозначить конкретные сроки завершения этого процесса из-за необходимости получения многочисленных разрешений от регулирующих органов.