Малый бизнес в России начал чаще нанимать «неидеальных» сотрудников

Из-за острого дефицита кадров малый и средний бизнес все чаще нанимает «неидеальных» сотрудников — с перерывами в стаже, без профильного образования, старше 50 лет или находящихся в декретном отпуске. При этом текучесть кадров у таких компаний составляет 18% против 40% у тех, кто ищет «идеальные резюме». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Финансового университета «Высшей школы управления».

Кроме того, «неидеальные» сотрудники демонстрируют более высокую производительность труда. Так, на рубль затрат — на них приходится 5,8 руб., тогда как на идеальных – 5 руб. Затраты на подбор и адаптацию также ниже на 56%.

Самая многочисленная категория – родители в декрете или вернувшиеся из него: малый бизнес может обеспечить им неполный рабочий день или гибкий график. Взамен работники проявляют высокую лояльность. Текучесть среди этой категории на малых предприятиях почти в три раза ниже, чем среди остальных нанятых.

Вторая категория – люди, сменившие профессию после 35 лет, третья – люди с длительными перерывами в стаже по семейным или медицинским причинам. Согласно исследованию, сотрудники старше 50 лет на 40% реже увольняются.

МСП готов рисковать там, где крупный бизнес отсеивает кандидатов еще на этапе автоматического скрининга. При этом «неидеальные» кандидаты воспринимают наем как кредит доверия, поэтому они сильнее мотивированы и реже уходят.

Рынок труда остается жестким: безработица в феврале опустилась до 2,1%, а конкуренция соискателей за рабочие места высока. В SuperJob подтверждают, что терпимость к изъянам в резюме выросла, а дискриминирующих практик стало меньше — кадровый голод заставляет работодателей снижать требования, особенно если они не могут предложить зарплату уровня крупных компаний.