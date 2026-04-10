iFly начала сокращать персонал

Авиакомпания iFly сокращает штат после передачи самолетов «Аэрофлоту». По данным «Коммерсанта», в компании могут остаться лишь специалисты, задействованные в работе по схеме «мокрого лизинга», а также сотрудники, необходимые для сохранения сертификата эксплуатанта.

Сообщается, что компанию могут покинуть несколько сотен человек, поскольку продажа билетов и формирование расписания теперь находятся в ведении «Аэрофлота».

Участники рынка сомневаются, что перевозчик планирует возвращение к самостоятельным полетам, однако не исключают возможность перепрофилирования бизнеса.