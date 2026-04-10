Unicredit изменил стратегию ухода из России

Группа Unicredit пересмотрела стратегию в отношению свого российского актива, Юникредитбанка, и вместо продажи «дочки» может заняться ее ликвидацией. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». По их словам, продажа дочернего банка невыгодна группе, поскольку от стоимости сделки последняя получит лишь малую часть средств от продажи. Дело в том, что согласно закону, реализация актива с собственниками из недружественных стран проходит с дисконтом около 60% от цены, еще около 35% от стоимости имущества нужно заплатить в российскую казну в виде добровольного взноса.

Глава Unicredit Андреа Орчел еще в 2022 году заявлял, что группа не стремится продать российский актив «любой ценой».

«Сейчас реализуются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный тоже сворачивают, идет сокращение кадров, в том числе клиентских менеджеров с большими выплатами», — уточнил собеседник издания.

К тому же в декабре 2025 года газета сообщала о том, что банк реализовал большую часть лизингового портфеля.

Но денег так и не видать

В случае, если Юникредитбанк будет ликвидирован, то имущество и деньги, которые останутся, вероятнее всего, перейдут на счета типа «С», замечает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. До октября 2026 года действует решение Банка России, ограничивающее вывод средств за рубеж в пользу собственника из недружественной страны. С другой стороны, эти средства могут быть впоследствии использованы при обмене активами, добавляет руководитель проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Иван Бабин, но оговаривается, что это не быстрый путь, который потребует согласования со стороны правительственной комиссии, ЦБ и президента.

В презентации для инвесторов по итогам результатов за 2025 год Unicredit отчитался о сокращении операционной деятельности Юникредитбанка. Объем проводимых им трансграничных платежей сузился с более чем 25 млрд евро в марте 2022 года до менее чем 5 млрд евро в декабре 2025 года. Кредитный и депозитный портфели банка за то же время сократились с 6,9 млрд евро до 600 млн евро и с 7,8 млрд евро до 500 млн евро соответственно.

Еще до этого, в ноябре 2025 года, в интервью Financial Times Андреа Орчел пообещал исключить российское подразделение из группы к 2026 году.