Компаниям из РФ разрешат управлять промышленными производствами на Кубе

Российские компании будут допущены до управления промышленными производствами на Кубе.

© Газета.Ru

Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости.

«Проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании», — рассказал он.

Как отметил Чекушев, договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении острова как точки для своих инвестиций.

Днем ранее Чекушев сообщал, что планы России по запуску автомобильного производства на Кубе будут реализованы после нормализации энергоснабжения на острове. По его словам, представители ГАЗа и УАЗа в рамках выставки FIHAV выражали интерес в развитии своей представленности на Кубе.

В конце марта Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск автомобилей на острове.