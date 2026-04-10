Стефано Габбана ушел с поста президента D&G

Стефано Габбана покинул пост президента Dolce&Gabbana, который перешел к Альфонсо Дольче, и оценивает будущее своей доли в 40 процентов, сообщает Bloomberg. В целях усиления управленческой команды также обсуждается кандидатура Стефано Кантино, бывшего генерального директора Gucci.

По данным агентства, модный дом, сталкивающийся с замедлением рынка люкса, готовится вести переговоры с банками о реструктуризации долга, который оценивается в 450 млн евро, а также запрашивает новое финансирование до 150 млн евро. На повестке дня, по информации Bloomberg, также возможная продажа объектов недвижимости и продление лицензий для укрепления ликвидности.

Основанный в 1985 году модный дом, который пользуется услугами Rothschild & Co. в качестве финансового консультанта, до сих пор оставался под контролем своих основателей - Стефано Габбаны и Доменико Дольче. Оба владеют равными долями - примерно по 40 процентов каждый.

Выручка группы в 2024-2025 годах составила 1,9 млрд евро, а банковская задолженность - 450 млн евро после рефинансирования в прошлом году с привлечением новых кредитов на 150 млн евро для инвестиций в направления beauty и недвижимости. Тогда компания получила послабления по ряду долговых условий.

Пару недель назад Bloomberg также сообщал, что итальянский модный дом начал новые переговоры с банками из-за замедления рынка люкса, которое, в том числе, вызвано геополитической напряженностью, что негативно сказалось на маржинальности многих легендарных итальянских брендов.