Еще одно подразделение Ralf Ringer может обанкротиться

Кредитор обувной сети Ralf Ringer — ООО «Престиж трейд» — заявил о намерении подать заявление о банкротстве одного из торговых подразделений ретейлера, ООО «Регион тэкру». Ранее структура называлась ООО «Ральф Рингер ритейл». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Ralf Ringer заявили, что работают над урегулированием спора. При этом задолженность перед ФНС, ставшая причиной ареста счетов одного из юрлиц, до сих пор не погашена и оспаривается в судебном порядке.

В 2025 году структуры компании выступали ответчиками по 35 искам на сумму более 221 млн руб., а в 2026 году совокупные требования увеличились еще на 36,8 млн руб.

В 2024 году производственное подразделение АО «Ресурс развития» (ранее АО «Ральф Рингер») было признано банкротом по заявлению ФНС. Также арбитражный суд Москвы в 2025 году наложил обеспечительные меры на сумму более 1,74 млрд руб. по налоговым претензиям, связанным с результатами проверок за 2014–2017 годы.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что компания одновременно адаптирует структуру бизнеса и сталкивается с ухудшением рыночной конъюнктуры. Среди факторов давления — падение производства обуви, рост арендных ставок и снижение офлайн-продаж. Аналогичные сложности ранее фиксировались и у других игроков рынка, включая сеть Zenden.