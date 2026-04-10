"Ъ": Unicredit задумалась о ликвидации российского банка вместо его продажи

Итальянская группа Unicredit изменила подход к выходу с российского рынка. Если раньше компания планировала продать "ЮниКредит Банк", то теперь, по данным "Коммерсанта", всерьез рассматривает в качестве варианта полную ликвидацию бизнеса в России со сдачей банковской лицензии. Как пишет издание, сейчас банк активно распродает активы и сокращает персонал. За 2025 год кредитный портфель снизился вдвое, а число сотрудников уменьшилось почти на 40%. "Ъ" отмечает, что ранее обсуждавшиеся сделки по продаже банка с российскими и ближневосточными инвесторами не увенчались успехом из-за экономической невыгодности. Уточняется, что при прямой продаже акционеры из "недружественных" стран могут рассчитывать лишь на 5%: сначала применяется обязательный дисконт в 60%, а затем ещё 35% уходит в российский бюджет. Юристы пояснили "Ъ", что банки из недружественных стран имеют право ликвидировать свои юрлица в России, однако вывести деньги из России напрямую не получится — они будут заморожены на счетах типа С. В самом банке этот вопрос "Ъ" никак не прокомментировали. В прошлом году глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не получал заявок от иностранных банков на возвращение в Россию. Она напомнила, что российские власти говорили, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну у западных компаний не будет и они обязаны будут возвращаться на конкурентной основе.