Продавцам на Wildberries изменили условия работы

Компания RWB объявила, что выравнивает комиссии с продаж для российских и китайских предпринимателей, которые работают на платформе Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения вступят в силу с 25 мая 2026 года. Отмечается, что они направлены на повышение прозрачности и предсказуемости ведения бизнеса, а также обеспечение равных конкурентных условий для всех участников.

Кроме того, будут внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж.

Во второй половине марта члены Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по развитию конкуренции в области информационных технологий заявили, что маркетплейсы в России устанавливают разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов. Как следствие, возникают неравные условия для работы.