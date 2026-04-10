Власти США созвали срочное совещание банкиров

Глава минфина США Скотт Бессент и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл созвали руководителей крупнейших банков страны на экстренное совещание из-за возможных киберугроз, исходящих от новой модели искусственного интеллекта (ИИ) компании Anthropic PBC. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, американские власти хотят убедиться, что банки осведомлены о возможных рисках, связанных с новой моделью ИИ Claude Mythos, и принимают меры для защиты своих систем.

Bloomberg отмечает, что организованная в сжатые сроки встреча, которая состоялась 7 апреля в штаб-квартире американского Минфина в Вашингтоне, — признак того, что регуляторы рассматривают новый тип кибератак как одну из крупнейших угроз для финансовой отрасли США.

Компания-разработчик разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников, говорится в статье. В ходе тестирования были зафиксированы инциденты, свидетельствующие о потенциальных рисках, поэтому Anthropic ограничила ее распространение.

Mythos — это самая мощная ИИ-модель Anthropic, способная выявлять и затем использовать уязвимости в любой крупной операционной системе и веб-браузере.