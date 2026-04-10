Выручка Microsoft в России упала почти на 30%

Общая выручка корпорации Microsoft в России в 2025 году упала на 29,5%, следует из отчетностей четырех ее местных дочерних компаний согласно данным ФНС, которые изучил ТАСС.

Она составила в общей сложности 117,3 млн рублей против 166,5 млн рублей годом ранее - в это число не входят отсутствующие показатели компании "Майкрософт мобайл рус", которая прекратила операционную деятельность по итогам договоров поставки, кончившихся еще в 2016 году. При этом указанная компания еще генерирует определенную прибыль.

Больше всего выручки в 2025 году (порядка 70,4 млн рублей) принесла компания "Майкрософт пейментс рус" - в апреле 2025 года она заняла 300 млн рублей у ирландской "дочки" Microsoft Global Finance ULC под 2,5% с выплатами до 17 марта 2027 года.

Общая прибыль российских структур Microsoft по итогам 2025 года упала на 13,8%, с 185,3 млн до 159,6 млн рублей. По этому показателю наибольшая доходность была у основного юрлица ("Майкрософт рус") - почти 144 млн рублей, которое сейчас также находится в процессе банкротства. Кредиторы "Майкрософт рус" в рамках процедуры наблюдения - "Газпромбанк", "Медси", "Фаберлик", "Уралкалий" и "Ситроникс Ай Ти".

Согласно отчетности главного юридического лица, его сотрудники были уволены в мае прошлого года. Объем реализации услуг в 2025 году упал на 73%, но при этом решения о ликвидации этой компании нет.

Также в июне прошлого года прекратился краткосрочный договор аренды "Майкрософт рус" нежилого помещения в московском районе Крылатское. Тем не менее, другое юрлицо ("Майкрософт пейментс рус") еще раньше, в апреле, арендовало офис у одного ИП на три года, с возможностью сдавать его в субаренду другим юрлицам Microsoft.