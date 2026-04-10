СМИ: Совладелец «Яндекса» стал крупнейшим акционером Ozon

Совладелец компании «Яндекс» Александр Чачава увеличил долю в интернет-магазине Ozon и стал крупнейшим владельцем платформы.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в РБК со ссылкой на данные из отчета МКПАО «Озон» по МСФО.

— Александр Чачава стал крупнейшим акционером Ozon, увеличив долю в компании до 34,95 процента, — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которая ранее владела наибольшей долей в компании, сохраняет 31,8 процента. Остальные 33,25 процента распределены между другими акционерами.

— Представители АФК «Система» отказались от комментариев. РБК направил запрос Александру Чачаве и в Ozon, — сказано в публикации.

9 апреля основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что вопрос вхождения ВТБ в капитал объединенной компании Wildberries & Russ не обсуждается ни в какой форме. При этом предпринимательница добавила, что между банком и компанией существует сотрудничество.

В декабре прошлого года Wildberries & Russ официально купила парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош». Представители ретейлера заявили, что достигли соглашения в рамках реализации стратегического партнерства.