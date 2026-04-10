Ключевой покупатель российского газа в Европе резко нарастил его закупки

По итогам марта 2026 года суммарные объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию резко выросли на фоне масштабных перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной энергокомпании Enagás.

За отчетный период совокупные поставки российского СПГ в этом направлении увеличились на 123 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. За первый месяц весны отечественные экспортеры отправили в европейское королевство в общей сложности 9807 гигаватт-часов.

Достигнутый результат превысил четверть (26,1 процента) от всего импорта СПГ в Испанию. В результате Россия вновь вошла в тройку крупнейших поставщиков этого вида топлива на рынок королевства. В рейтинге ее опередили только США с долей в 31,7 процента и Алжир (30,2 процента).

В 2023-2024 годах Испания наряду с Бельгией и Францией считалась крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе. Однако эта тенденция начала постепенно сходить на нет в 2025-м на фоне планов властей Евросоюза (ЕС) по ускоренному отказу от основных видов энергоресурсов из РФ. Нынешнее увеличение поставок российского топлива в Европу во многом обусловлено негативным эффектом от блокировки Ормузского пролива. Перекрытие Ираном важнейшей логистической артерии временно вновь привело к росту спроса на российские энергоресурсы.

Впрочем, эксперты сомневаются в долгосрочности подобной тенденции. По мере восстановления поставок катарского СПГ интерес к российскому в ЕС, скорее всего, будет падать. Согласно утвержденной энергостратегии ЕС, импорт сжиженного РФ в регион сведется к нулю к следующем году. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).