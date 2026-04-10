UniCredit опровергла ликвидацию бизнеса в России

Итальянская банковская группа UniCredit заявила о неизменности своей стратегии в России и опровергла слухи о планах ликвидации, сообщает Reuters.

«В связи с некоторыми спекулятивными слухами в СМИ, UniCredit подтверждает, что в реализуемой нами стратегии не произошло никаких изменений, и мы постоянно информируем рынок о деятельности в России», – говорится в официальном заявлении UniCredit.

Представители банка пояснили агентству, что деятельность UniCredit на российском рынке носит небольшой, но целенаправленный характер. Российское подразделение UniCredit оказывает поддержку международным корпорациям при обработке платежей и поддерживает связи с западными партнерами.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что UniCredit якобы отказался от планов по продаже своей российской «дочки» – «Юникредит банка» – и рассматривал возможность полной ликвидации бизнеса на российском рынке. Однако в UniCredit официально опровергли эти сведения.

Ранее итальянский суд обязал эту финансовую организацию уйти с российского рынка ради покупки Banco BPM.