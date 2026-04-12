Coca-Cola зарегистрировала в России новый товарный знак

The Coca-Cola Company зарегистрировала в России новый товарный знак Coke. Он будет охраняться законом в течение 10 лет, сообщает ТАСС.

Регистрация произошла 23 апреля 2025 года. Товарный знак проходит по классу № 32 международной классификации товаров и услуг (МКТУ): фруктовые и прохладительные безалкогольные напитки.

В 2022 году Coca-Cola приостановила деятельность на территории РФ. При этом в российских магазинах продают напитки компании, которые завозятся с помощью параллельного импорта.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснил, почему известные зарубежные бренды стараются регистрировать и продлевать действие своих товарных знаков.