Британский банк посадил ИИ-бота в совет директоров

Британский банк Lloyds Banking Group внедрил ИИ-ассистента на уровне совета директоров. Это первый подобный случай среди крупнейших компаний Соединенного Королевства, сообщает The Times.

© Газета.Ru

«Бортовой бот», обученный специально под задачи топ-менеджмента, должен помочь исключать человеческую предвзятость при принятии решений на заседаниях, а также консультировать по вопросам кибербезопасности и анализировать конфиденциальную информацию.

Ассистент разработан компанией Board Intelligence. Ее глава Пиппа Бегг пояснила, что в бизнесе активно используют чат-ботов, но далеко не всегда решаются доверять им секретные сведения, поэтому для Lloyds Banking Group был разработан бот с таким уровнем защиты, который исключает внешний доступ.

Пока банк применяет ИИ в основном для подготовки высшего руководства к совещаниям. Бегг назвала это «первым шагом», когда нейросеть расширяет способности человека усваивать информацию, помогая формулировать и проверять суждения еще до входа в зал заседаний.

Lloyds Banking Group занимает второе место в Великобритании по количеству клиентов и позиционирует себя как крупнейшая финтех-компания страны, а свою прибыль от ИИ-инструментов за 2025 год оценивает в 50 млн фунтов стерлингов. По итогам нынешнего года банк планирует удвоить этот показатель.