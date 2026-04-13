Малый бизнес столкнулся с массовыми претензиями налоговой

Федеральная налоговая служба развернула масштабную кампанию против незаконного дробления в малом бизнесе на фоне резкого роста фискальной нагрузки с начала года. Предприниматели по всей России получают уведомления о признаках правонарушений, связанных с дроблением бизнеса и подменой трудовых отношений самозанятостью, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления трех налоговых юристов.

Под пристальное внимание ведомства попали компании, которые ранее применяли патентную систему налогообложения, но были вынуждены перейти на упрощенку из-за изменения условий. В 2026 году власти ограничили использование патента для предпринимателей с годовым доходом не более 20 млн рублей, а в ряде регионов многократно увеличили потенциально возможный доход для расчета патента.

Сейчас на основании судебной практики и разъяснений Минфина выделяют более 30 признаков дробления бизнеса. В их числе — взаимозависимость участников, использование одного бренда, формальный перевод деятельности, отсутствие реальной самостоятельности субъектов. Для многих салонов красоты и других микробизнесов переход с патента на УСН привел к росту налоговых платежей с 120–150 тысяч рублей до 1,6 млн рублей в год при обороте в 20 млн рублей

По данным Союза бухгалтеров, налоговые требования получают предприниматели из Крыма, Алтайского края, Ульяновска, Екатеринбурга, Татарстана, Башкирии, Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Кургана, Краснодарского края и других регионов. Если ранее инспекции работали точечно, то теперь речь идет о федеральном охвате и централизованной кампании, отмечает глава союза Евгения Мемрук.

На фоне ужесточения правил в декабре 2025 года наблюдался аномальный рост регистрации новых ИП. В сфере розничной торговли число новых предпринимателей выросло на 21,4 % по сравнению со средним показателем. Глава ФНС Даниил Егоров в конце марта заявил, что из 140 тысяч новых ИП около 20 тысяч явно находятся в зоне риска недобросовестных стратегий адаптации к новым налоговым условиям. Похожий превентивный подход ФНС применяла ранее к селлерам на маркетплейсах, уточнило издание.