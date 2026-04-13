«Марка Рус» решила закрыть в России все магазины турецких брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo. В 2025 году прекратили работу десять торговых пространств, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании, на которую ссылается «Коммерсантъ».

Сейчас у брендов остается около 20 магазинов в России. Оставшиеся торговые точки планируется закрыть до конца 2026 года.

Бренды Oxxo, Club, NetWork и Mudo вышли на российский рынок в 2022 году после ухода ряда западных ретейлеров. Помимо этого, «Марка Рус» управляет магазинами испанского бренда Mango в России.

В дальнейшем компания сосредоточится на продаже продукции Mango через маркетплейсы.

По оценке директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, закрытие связано с отсутствием рекламной поддержки в РФ и слабым спросом на малоизвестные бренды.