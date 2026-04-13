На Мосбирже раскрыли масштабную схему махинаций через Telegram

Правоохранители заподозрили троих трейдеров инвестиционной компании в организации более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 российских предприятий на Мосбирже через Telegram-каналы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело о манипулировании рынком акций возбуждено в отношении организованной группы лиц из PFL Advisors, указала Петренко, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2023–2024 годах фигуранты систематически совершали незаконные операции с активами 19 крупных отечественных компаний.

«Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», – пояснила Петренко.

Злоумышленники использовали известную стратегию Pump&Dump, агрессивно скупая акции для искусственного разгона их стоимости.

Всего соучастники успели провести свыше 55 тыс. неправомерных сделок, что позволило им получить сверхприбыль в особо крупном размере. В ходе обысков у подозреваемых изъяли важные для расследования документы, а также ценности на сумму более 3 млн рублей.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации. Ранее Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ-биржи.