РЖД выставили Рижский вокзал на «Авито»

"Российские железные дороги" (РЖД) выставили на продажу на "Авито" здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС.

К приобретению предлагаются вокзал, построенный в 1901 году, общая площадь которого составляет 3 925,5 кв. м, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3 786,4 кв. м, а также земельный участок общей площадью 13 693 кв. м.

Торги по вокзалу будут проведены 29 апреля в 12:00 мск. Прием заявок заканчивается 20 апреля в 12:00.

Ранее замглавы железнодорожного холдинга Екатерина Кривошеева сообщала, что РЖД продадут Рижский вокзал на торгах.

Правительство РФ в феврале 2026 года согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Из документа следует, что здание будет продано на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.